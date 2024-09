Für Tesla-Aktionäre kam es in den vergangenen Tagen knüppeldick. So verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss 2,82 Prozent. Mit Rücksetzern beendete das Wertpapier insgesamt drei der fünf Handelstage. Am Montag war das Minus mit rund 3,23 Prozent für Tesla am größten. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende? Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Die nächste charttechnische Hürde ...

