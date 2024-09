In der vergangenen Woche sprang Nemetschek regelrecht nach oben. So legte der Kurs im Wochenvergleich rund 4,37 Prozent zu. Das Wertpapier verabschiedete sich an zwei der fünf Sitzungen mit Kursanstiegen aus dem Handel. Dabei verzeichnete Nemetschek am Donnerstag den höchsten Tagesgewinn der Woche mit einem Plus von 3,11 Prozent. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff über? Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. ...

