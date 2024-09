Covestro zelebrierte zuletzt regelrecht seine Kursgewinne. Denn im Vergleich zur Vorwoche errechnet sich ein Plus von 3,44 Prozent. Für das Wertpapier ging es drei der vier Tage nach oben. Dabei ließ das TagesPlus vom Mittwoch in Höhe von 3,08 Prozent Covestro heftig jubeln. Startet hier jetzt die nächste Party? Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...