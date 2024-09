Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Halbjahresergebnisse 2024 auf Kurs - Burkhalter akzeptiert Entscheid des Schiedsgerichts der SIX Group AG



02.09.2024 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Burkhalter Gruppe schliesst das erste Halbjahr 2024 mit erfreulichen Ergebnissen ab und konnte den Gewinn pro Aktie gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 mit 7.4 % deutlich steigern. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2024 bleibt zuversichtlich. Das Schiedsgericht der SIX Group AG hat die von der Burkhalter Holding AG erhobene Beschwerde gegen einen Entscheid der Sanktionskommission der SIX Group AG abgewiesen. Der Entscheid des Schiedsgerichts, mit welchem die Burkhalter Holding AG als Rechtsnachfolgerin der poenina holding ag zur Zahlung einer Busse von CHF 150'000.- wegen Verletzung der Vorschriften zur Ad-hoc Publizität durch die poenina holding ag verurteilt wird, wird von der Burkhalter Holding AG akzeptiert. Nennenswerten Einfluss auf die finanziellen Ergebnisse der Burkhalter Gruppe hat dieser Entscheid nicht.

Die Burkhalter Gruppe schliesst das erste Halbjahr 2024 zum Stichtag 30. Juni 2024 wie folgt ab: Der Gewinn pro Aktie beträgt CHF 2.19 (Vorjahr CHF 2.04) (+ 7.4 %), das Konzernergebnis liegt bei CHF 23.3 Mio. (Vorjahr CHF 21.2 Mio.), das Betriebsergebnis (EBIT) beläuft sich auf CHF 28.2 Mio. (Vorjahr CHF 26.0 Mio.), der Umsatz beträgt CHF 567.6 Mio. (Vorjahr CHF 526.2 Mio.). Die guten Zahlen sind auf die nach wie vor ungebrochen hohe Nachfrage an Gebäudetechnik-Dienstleistungen zurückzuführen.

Entscheid des Schiedsgerichts der SIX Group AG akzeptiert

Mit Entscheid vom 31. März 2023 stellte die Sanktionskommission der SIX Group AG fest, dass die poenina holding ag die Vorschriften zur Ad hoc-Publizität absichtlich verletzte, indem sie die strafrechtliche Verurteilung ihres damaligen Delegierten des Verwaltungsrats nicht als kursrelevant qualifizierte und somit verspätet publiziert hatte. Die Sanktionskommission auferlegte der Burkhalter Holding AG als Rechtsnachfolgerin der poenina holding ag eine Busse von CHF 150'000.-. Gegen den Entscheid erhob die Burkhalter Holding AG am 14. Juni 2023 Beschwerde beim Schiedsgericht der SIX Group AG. Die Burkhalter Holding AG wollte u.a. klären, ob sie als Rechtsnachfolgerin der poenina holding ag für die Verletzung des Kotierungsreglements durch die poenina holding ag einstehen müsse. Sie stellte auch die Angemessenheit der Bussenhöhe in Frage. Die Beschwerde wurde vom Schiedsgericht der SIX Group AG abgewiesen. Die Burkhalter Holding AG, durch die Fusion mit der poenina holding ag Ende Juni 2022 deren Rechtsnachfolgerin, akzeptiert den Entscheid des Schiedsgerichts der SIX Group AG. Nennenswerten Einfluss auf die finanziellen Ergebnisse der Burkhalter Gruppe hat dieser Entscheid nicht.

Weiter gewachsen

Die Burkhalter Holding AG hat im Berichtszeitraum zwei Unternehmen gekauft: am 18. Januar 2024 die meinrad buchli gmbh in Flims und deren Zweigniederlassung in Safien (GR) sowie am 29. April 2024 die Elektro Bernina AG in Madulain (GR) und deren Zweigniederlassung in Pontresina (GR). Mit der auf Heizungs-, Sanitär- und Solartechnik spezialisierten Kippel Leo + Söhne AG in Susten (VS) und dem Elektrotechnik-Unternehmen Elektro R. Räss AG in Oberentfelden (AG) sind am 1. Juli 2024 bzw. 12. August 2024 zwei weitere Unternehmen hinzugekommen. Akquisitorisches Wachstum durch den gezielten Kauf anderer Schweizer Gebäudetechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie von Burkhalter.

Dienstleistungsorganisationen zusammengelegt

Die Service- und Dienstleistungsorganisationen Burkhalter Management AG (Elektro) und Burkhalter Services AG (HLKS) sind seit Mitte 2024 an einem neuen Standort an der Flurstrasse 55 in Zürich-Altstetten unter dem Namen Burkhalter Services AG vereint. Die Burkhalter Gruppengesellschaften sowie die Burkhalter Holding AG werden seither gemeinsam betreut.

Ausblick zuversichtlich

Zum aktuellen Zeitpunkt geht das Management davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr moderat gesteigert werden kann. Dies hängt im Wesentlichen von der anhaltend hohen Nachfrage an Gebäudetechnik-Dienstleistungen und der steigenden Nachfrage an energieeffizienten Gebäuden ab. Burkhalter ist optimal aufgestellt, um zur Erreichung der Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes einen wesentlichen Beitrag leisten zu können.

Dank den Mitarbeitenden

Der Verwaltungsrat und das Management danken den Mitarbeitenden, die sich tatkräftig und engagiert für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens einsetzen.

Die Zahlen im Vergleich

In Mio. CHF 30.06.2023 30.06.2024 + in % Konzernergebnis 21.2 23.3 9.9 % Betriebsergebnis (EBIT) 26.0 28.2 8.5 % Umsatz 526.2 567.6 7.9 % In CHF Gewinn pro Aktie 2.04 2.19 7.4 %

Der Halbjahresbericht 2024 kann auf der Burkhalter Website heruntergeladen werden:

https://www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

Telefonkonferenz (auf Deutsch): Montag, 2. September 2024, Beginn 9:00 Uhr

Die Burkhalter Gruppe erläutert heute die konsolidierte Halbjahresrechnung 2024 im Rahmen einer Telefonkonferenz (auf Deutsch, kein Webcast). Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn (Beginn 9:00 Uhr) ein unter +41 (0)58 310 50 00 (Europa)

+44 (0)207 107 06 13 (Grossbritannien)

+1 (1)631 570 56 13 (Vereinigte Staaten von Amerika) Die Moderatorin der Telefonkonferenz verbindet Sie mit dem Verwaltungsratspräsidenten Gaudenz F. Domenig, dem CEO Zeno Böhm und dem CFO Urs Domenig.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen