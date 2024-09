The following instruments on XETRA do have their first trading 02.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.09.2024Aktien1 CA0467895094 ATCO Ltd. CL II2 CA92938W8631 WSP Global Inc. SUB RCT3 SE0017133705 NanoEcho AB4 SE0022726139 Chordate Medical Holding ABAnleihen/ETF1 FR001400SF15 C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.2 XS2894908768 CEZ AS3 XS2886118236 OMV AG4 XS2887816564 Bank of Siauliai AB5 FR001400RX89 EssilorLuxottica S.A.6 BE6355215664 Lonza Finance International N.V.7 DE000NRW0PN7 Nordrhein-Westfalen, Land8 USX10001AD18 Allianz SE9 IT0005611048 BPER Banca S.p.A.10 XS2885079702 Cathaylife Singapore Pte Ltd.11 XS2891101433 East Japan Railway Co.12 XS2884003778 IMCD N.V.13 BE6355213644 Lonza Finance International N.V.14 XS2831536227 Mandatum Life Insurance Co. Ltd.15 XS2892386462 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.16 US676167CN72 Oesterreichische Kontrollbank AG17 XS2886118079 OMV AG18 XS2895610488 Telstra Group Ltd.19 XS2895482201 The Toronto-Dominion Bank20 US903724AR33 Ukraine, Republik21 XS2891034063 East Japan Railway Co.22 FR001400RYN6 EssilorLuxottica S.A.23 XS2895631567 E.ON SE24 XS2895631641 E.ON SE25 IE0000GXRR13 Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Screened UCITS ETF