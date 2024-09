EQS-News: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

02.09.2024

Bitcoin Group SE führt erfolgreiche Hauptversammlung 2024 durch - erneut Dividende von EUR 0,10 je Aktie beschlossen Herford, 02 September 2024 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91 ) hat am vergangenen Freitag ihre ordentliche Hauptversammlung 2024 erfolgreich durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Beschlussvorschlägen der Tagesordnung mit großen Mehrheiten zu. Insgesamt waren 36,29 % des Grundkapitals bei der in Präsenz stattfindenden Hauptversammlung anwesend. Der Vorstand blickte in seinen Ausführungen auf ein durch externe Einflüsse wie die hohe Inflation, steigende Zinsen und geopolitische Spannungen herausforderndes Geschäftsjahr zurück, das von einer geringen Handelsaktivität geprägt war. Trotz aller Herausforderungen präsentierte der Vorstand den anwesenden Aktionärinnen und Aktionären erneut eine grundsolide Bilanz. Das Eigenkapital der Bitcoin Group SE erhöhte sich zum 31. Dezember um 88 % auf EUR 137,9 Mio. Der Wert der Netto-Krypto-Eigenbestände machte im Geschäftsjahr 2023 durch den Kursanstieg am Kryptomarkt einen Sprung um knapp 133 % auf EUR 164,8 Mio. Die stabile Finanzlage erlaubt es, wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von EUR 0,10 je Aktie an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten. "Im Jahr 2023 und im laufenden Jahr wurden von regulatorischer Seite wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Nicht zuletzt die Zulassung von Krypto-Spot-ETFs durch die US-Börsenaufsicht SEC gab dem Kryptomarkt einen weiteren Schub. Insgesamt hat sich dadurch die Akzeptanz von Kryptowährungen als Assetklasse deutlich erhöht. Davon werden wir mit unserem seriösen Dienstleistungsangebot profitieren", sagte Marco Bodewein, Vorstand der Bitcoin Group SE. Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Bitcoin Group SE unter bitcoingroup.com in der Rubrik Hauptversammlung abrufbar. Über die Bitcoin Group SE: Die Bitcoin Group SE ist eine Holding mit Schwerpunkt auf innovativen und disruptiven Geschäftsmodellen und Technologien aus den Bereichen Cryptocurrency und Blockchain. Die Bitcoin Group SE hält 100 % der Anteile an der futurum bank AG, die unter Bitcoin.de einen Handelsplatz für die digitalen Währungen Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Dogecoin, Tron, Solana und Ripple betreibt, sowie 50 % der Anteile an der Sineus Financial Services GmbH, einem von der BaFin beaufsichtigten Finanzdienstleister. Die Bitcoin Group SE ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf sowie an allen anderen Deutschen Wertpapierbörsen und XETRA notiert (Börsenkürzel: ADE, ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9). Mehr Informationen zur Bitcoin Group SE erhalten Sie unter bitcoingroup.com .

Über Bitcoin.de: Bitcoin.de ist ein in Deutschland zugelassener Handelsplatz für Kryptowerte und mit mehr als 1.000.000 registrierten Nutzern zugleich einer von Europas größten Krypto-Marktplätzen. Nach über 10-jährigem Betrieb steht Bitcoin.de im Ruf, einer der sichersten Krypto-Handelsplätze weltweit zu sein. Da die Nutzer keine Euro auf ein Treuhandkonto überweisen, sondern bequem von ihrem Bankkonto aus bezahlen, sind die zum Handel verwendeten Euro sogar einlagengesichert. Die von Bitcoin.de verwalteten Kryptowährungen werden zu 98 % in sicheren Cold Wallets gehalten. Als erster und weltweit bisher einziger Bitcoin-Handelsplatz lässt Bitcoin.de die Kundenguthaben einmal jährlich durch eine öffentlich-rechtlich bestellte deutsche Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (aktuelle Prüfung zum Stichtag 22. November 2022) prüfen. Der einzigartige Expresshandel erlaubt es, den Handel so schnell wie auf einer Börse abzuwickeln. Neben Bitcoin (BTC) können auf Bitcoin.de Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Tron (TRX), Solana (SOL) und Ripple (XRP) gegen Euro gehandelt werden. Kontakt:

Bitcoin Group SE

Marco Bodewein

Luisenstr. 4

32052 Herford

E-Mail: ir2024@bitcoingroup.com

Telefon: +49.5221.69435.20

Telefax: +49.5221.69435.25

Website: www.bitcoingroup.com Investor Relations Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel.: +49.89.1250903-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

Website: www.crossalliance.de



