Bonn - Der Politikwissenschaftler Frank Decker aus Bonn sagt dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen auch in Westdeutschland Erfolge voraus.



"Das BSW hat stärkere Resonanz in Ostdeutschland, aber ich gehe davon aus, dass es sich bundesweit etablieren kann und die Linke verdrängen wird - auch in NRW sehe ich das BSW bei kommenden Wahlen deutlich über fünf Prozent", sagte er der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



Zur AfD lautete unterdessen seine Prognose: "Die AfD ist bundesweit im Aufwind, und sie wird auch in NRW zulegen können - aber nicht in dieser Größenordnung. Es gibt es deutliche Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Es gibt speziell in NRW auch eine gewisse Immunisierung gegen Rechtsextremismus."



Der Einfluss der Bundespolitik war bei den Wahlen seiner Einschätzung nach besonders groß, so Decker: "Der Bundes-Effekt ist bei diesen Landtagswahlen deutlich stärker als sonst üblich - mit Fragen von Krieg und Frieden, der Unzufriedenheit mit der Ampel-Regierung und Migrationsfragen."

© 2024 dts Nachrichtenagentur