Das Emissions- und Platzierungsvolumen am deutschen Markt für KMU-Anleihen steigt deutlich über Vorjahresniveau.Ein Gastbeitrag von Frederic HilkeIn einem insgesamt herausfordernden Kapitalmarktumfeld, das in den vergangenen Jahren in vielerlei Hinsicht von geopolitischen und makroökonomischen Widerständen geprägt war, verzeichnete der deutsche Markt für KMU-Anleihen in der ersten Jahreshälfte 2024 entsprechend der internationalen High Yield-Anleihemärkte deutliche Erholungstendenzen und zeigte sich durch kräftig gestiegene Platzierungsvolumina aufnahmefähiger als noch ein Jahr zuvor.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich die Zahl der Emissionen von KMU-Anleihen im ersten Halbjahr 2024 erhöht. Insgesamt wurden elf Anleihen von elf Emittenten begeben (1. Hj. 2023: 8 Anleihen von 8 Emittenten). Das platzierte Volumen erhöhte sich um 43 Prozent auf rund 405 Millionen Euro (1. Hj. 2023: 283,5 Mio. Euro). Gemessen am Zielvolumen der Anleiheemissionen in Höhe von 573 Mio. Euro ergibt sich eine im Vergleich zum Vorjahr verringerte Platzierungsquote von rund 71 Prozent (1. Hj. 2023: 93 Prozent). Wesentlicher Grund dafür ist, dass bei zwei Anleihen mit einem Emissionsvolumen von zusammen 150 Millionen Euro keine Angaben ...

