Am Sonntag präsentierte Bayer auf dem Kardiologen-Kongress ESC in London detaillierte Ergebnisse der Finearts-HF-Studie zu Finerenon, bekannt unter dem Markennamen Kerendia, zur Behandlung von Herzinsuffizienz. Das treibt die Aktie am Montag vorbörslich kräftig an. Die Studie zeigte eine Reduktion von Todesfällen, stationären Aufnahmen oder Notfallbehandlungen aufgrund von Herzinsuffizienz um 16 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...