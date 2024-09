Die Ergebnisse der LAIQON AG für das erste Halbjahr 2024 waren enttäuschend, das Umsatzwachstum lag unter den Erwartungen. Das Unternehmen meldete einen Umsatzrückgang von 7 % gegenüber dem Vorjahr auf EUR 14,8 Mio., was in erster Linie auf die Veräußerung von Teilen des Altgeschäfts zurückzuführen ist. Bereinigt um diesen Effekt läge der Umsatz bei ca. EUR 16,3 Mio., was einem Wachstum von 17% entspricht, aber immer noch unter den erwarteten >25% liegt. Die Assets under Management (AuM) stiegen von EUR 6 Mrd. im ersten Halbjahr 2023 auf EUR 6,5 Mrd., aber das sequentielle Wachstum war mit 1,6% bescheiden und betrug im zweiten Quartal nur EUR 0,1 Mrd. Der EBITDA-Verlust weitete sich auf 2,9 Mio. EUR aus, und das Ergebnis je Aktie fiel auf einen Verlust von 0,20 EUR. Infolgedessen sank die Eigenkapitalquote auf 40,9%. mwb researchs Analysten stufen die Aktie von "KAUFEN" auf "HALTEN" herab und geben ein neues Kursziel von EUR 4,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/LAIQON%20AG.





