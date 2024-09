Regionalversorgrer Avacon hat einen neuen CEO. Matthias Boxberger folgt auf Marten Brunnemann. Zum 1. September 2024 hat Matthias Boxberger das Ressort Finanzen und den Vorstandsvorsitz der Avacon AG übernommen. Das teilte der Regionalversorger mit. Er folgt damit Marten Bunnemann, der zeitgleich nach fast sieben Jahren an der Spitze des Unternehmens als CEO in die E.ON Energy Infrastructure Solutions GmbH in Essen wechselt."Ich freue mich darauf, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Avacon-Gruppe ...

