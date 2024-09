www.bernecker.info

Die Aktie der Deutschen Telekom ist heute der größte Gewinner im DAX und notiert auf einem Niveau, das sie zuletzt im Jahr 2001 erreicht hatte. Seit Jahresbeginn hat das Papier knapp 19 % zugelegt. Für den heutigen Kursgewinn von ist eine Analystenheraufstufung verantwortlich: Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel von 28 auf 32 € angehoben und die Einschätzung mit "Outperform" bestätigt. In der am Montag veröffentlichten Studie war zu lesen, dass sich die Aktie nach einem verhaltenen Jahresstart, der durch Bedenken bezüglich Lohnerhöhungen in Deutschland und den Glasfaserausbau in den USA geprägt war, inzwischen erholt habe. Die Risiken hätten nachgelassen, der Wachstumsausblick sei weiterhin positiv, und es seien potenzielle Kurstreiber erkennbar. Die Aktienbewertung bleibe attraktiv.Die Deutsche Telekom ist seit Januar 2021 Bestandteil des Allround-Portfolios von "Der Aktionärsbrief" und liegt 69,8 % im Gewinn.Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief"Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf.