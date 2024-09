Die INDUS Holding AG hat 75 % der Anteile an DECKMA erworben, einem deutschen Systemanbieter für technische Schiffsausrüstung mit den Schwerpunkten Beleuchtung, Brandmeldeanlagen, Korrosionsschutz und Automatisierungslösungen. DECKMA erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 19 Mio. Euro und bedient Kunden aus dem Schiffbau und der Offshore-Industrie. Die Akquisition umfasst eine 33%ige Beteiligung an NEXTCORR Ltd, einem britischen Anbieter von Antifouling- und Korrosionsschutzsystemen. Mit diesem strategischen Schritt stärkt INDUS das Segment Engineering, insbesondere in der Mess- und Regeltechnik. Er entspricht der wachsenden Nachfrage in den Bereichen Offshore-Windparks und Schiffsausbau. Bislang hat INDUS zwei Erstbeteiligungen und zwei Ergänzungen zu bestehenden Beteiligungen im Jahr 2024 erworben, darunter DECKMA. Das Unternehmen plant weitere Akquisitionen mit Fokus auf die Bereiche Infrastrukturnetze und Energietechnik. Die Analysten von mwb research bleiben bei ihrem BUY-Rating und einem unveränderten Kursziel von 35,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/INDUS%20Holding%20AG





