Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Konjunkturerholung im Euroraum hat sich im Frühjahr fortgesetzt, so die Analysten der Nord.Wie schon zum Jahresauftakt habe das preis- und saisonbereinigte BIP im zweiten Quartal erneut um 0,3% Q/Q und damit etwas stär ker als erwartet zugelegt. Die Jahresrate sei auf 0,6% Y/Y geklettert. Unter den Mitgliedsländern habe Irland nach vorläufigen Daten mit +1,2% Q/Q das höchste Wachstum verzeichnet. Aber auch in den meisten großen Volkswirtschaften habe die Wirtschaftsleistung zugelegt, teilweise sehr deutlich. Überraschend kräftig sei das BIP in den Niederlanden (+1,0%) und auch erneut in Spanien (+0,8%) expandiert. Frankreich und Italien hätten zumindest ein moderates Wirtschaftswachstum in Höhe von jeweils +0,2% Q/Q ausgewiesen. Leicht geschrumpft sei hingegen die reale Wirtschaftsleistung in Deutschland (-0,1%), vor allem wegen deutlich geringerer Investitionen in Ausrüstungen und Bauten. Die größte Volkswirtschaft im Euroraum bleibe angesichts der Investitionsschwäche in der Stagnation gefangen und hinke der Entwicklung der übrigen großen Volkswirtschaften hinterher. ...

