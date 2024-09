Umstrukturierung belastet Fresenius SE

Der Pharmakonzern Fresenius SE setzt seine Umstrukturierungsmaßnahmen fort und verkauft Anteile an seiner chilenischen Tochtergesellschaft Laboratorio Sanderson S.A. an das peruanische Pharmaunternehmen Medifarma. Dieser Schritt ist Teil der umfassenden Strategie "Vision 2026" zur Verschlankung des Produktionsnetzwerks. Der Verkauf umfasst auch das IV-Produktionswerk in Santiago de Chile. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht veröffentlicht. Medifarma plant, das bestehende Produktportfolio in Chile weiterzuführen. Trotz des Verkaufs will Fresenius Kabi seine Präsenz in Chile und Südamerika beibehalten.

Aktienkurs unter Druck

Die Nachricht vom Verkauf hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Aktienkurs von Fresenius SE. In der XETRA-Sitzung fiel die Aktie um 0,1 Prozent auf 33,33 Euro, nachdem sie vorher zeitweise bei 33,40 Euro notierte. [...]

