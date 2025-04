© Foto: Sebastien Salom-Gomis - Sebastien Salom-Gomis/SIPA

Trumps Zölle belasten auch den Nutzfahrzeughersteller Volvo Group. Der Betriebsgewinn geht kräftig zurück. Der Absatz in Nordamerika sinkt deutlich. Die Details.Volvo schlägt Alarm: Der schwedische Nutzfahrzeugriese bekommt die Folgen der US-Handelspolitik zu spüren. Im ersten Quartal brach der operative Gewinn deutlich ein - von 18,2 auf nur noch 13,3 Milliarden schwedische Kronen (rund 1,22 Milliarden Euro). Analysten hatten mehr erwartet. Besonders problematisch: die sinkende Nachfrage nach schweren Lkw in Nordamerika, dem wichtigsten Exportmarkt von Volvo. Grund für den Rückgang sind laut Volvo neben sinkenden Verkaufszahlen - im ersten Quartal gingen die Absatzzahlen in Nordamerika um …