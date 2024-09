DJ PTA-Adhoc: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Halbjahresergebnis 2024 der DGA AG Unternehmensgruppe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/02.09.2024/10:50) - Halbjahresergebnis 2024 der DGA AG Unternehmensgruppe

Ad-hoc-Meldung der Deutsche Grundstücksauktionen AG nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

Das Halbjahresergebnis der Deutschen Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400) hat sich nach Steuern für das erste Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich verbessert und fällt mit EUR + 8.089,50 (nach EUR - 734.089,19 im ersten Halbjahr 2023) positiv aus.

Grund für die Verbesserung ist die Kombination aus einer leichten Umsatzsteigerung und erheblichen Kosteneinsparungen.

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG selbst hat noch ein negatives, gleichwohl deutlich verbessertes, Halbjahresergebnis nach HGB erwirtschaftet.

Die fünf Tochtergesellschaften, mit denen jeweils Gewinn-Abführungsverträge bestehen, haben saldiert ein positives Ergebnis erzielt, wobei dies getragen wird von einer enormen Ergebnisverbesserung

bei der Sächsischen Grundstücksauktionen AG.

Der vollständige Halbjahresbericht 2024 ist auf der Homepage der Deutschen Grundstücksauktionen AG abrufbar. ( https://www.dgainvestor.de/aktie/geschaeftsberichte.html )

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https://www.sga-ag.de/ )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de/ )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de/ )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de/startseite.html )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de/ )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA ( https://www.dga-ag.de ).

Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Adresse: Kurfürstendamm 65, 10707 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de

ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

