Das US-amerikanische Photovoltaik-Unternehmen hatte Anfang August Konkurs angemeldet. Kunden, die Module der Marke Sunpower besitzen, will Maxeon nun bei Garantiefragen unterstützen. von pv magazine International Sunpower war eines der am längsten bestehenden Photovoltaik-Unternehmen in den USA und hat inzwischen sein Geschäft geschlossen. Maxeon hat angekündigt, den Garantiesupport für Module der Marke Sunpower zu übernehmen, obwohl beide Unternehmen seit 2020 getrennte Einheiten sind. Sunpower hatte damals sein Produktionsgeschäft ausgegliedert, wodurch Maxeon Solar Technologies entstand. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...