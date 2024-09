Die Frasers Group hat ihre Beteiligung an Hugo Boss deutlich aufgestockt und signalisiert damit eine vertiefte strategische Partnerschaft mit der Luxusmarke. Das in Großbritannien ansässige Einzelhandelskonglomerat hält nun einen direkten Anteil von 15 % an dem Unternehmen und strebt weitere Investitionen innerhalb des nächsten Jahres an. Frasers strebt auch einen Sitz im Aufsichtsrat von Hugo Boss an, was auf ein starkes Engagement bei der Unterstützung der strategischen Initiativen des Unternehmens, insbesondere der "Claim 5"-Strategie, hindeutet. Trotz der jüngsten Herausforderungen, darunter ein Rückgang des Aktienkurses von Hugo Boss aufgrund der schwächeren Nachfrage in China, könnte dieser Schritt von Frasers den Shareholder Value steigern und die Marktposition beider Unternehmen stärken. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr Kursziel und ihr Rating (EUR 68,00, KAUFEN). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Hugo%20Boss%20AG





