In Deutschland befinden sich die meisten Bürgerenergiegenossenschaften in Bayern und Baden-Württemberg (BW). In BW gibt es dafür jetzt eine neue Förderung. Bürgerenergiegenossenschaften erfreuen sich vor allem im Süden Deutschlands der Beliebtheit. Jedenfalls haben sich nirgendwo so viele Bürgerenergiegenossen organisiert wie in Bayern und Baden-Württemberg. Darauf weist die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) hin. Demnach seien in Deutschland aktuell etwa 220.000 Menschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...