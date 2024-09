Der Dax startet verhalten in die neue Handelswoche. Gleichzeitig beginnt nun mit dem September ein wenig lauschiger Börsenmonat. Die Aktienmärkte verzeichneten in der Vergangenheit im September bereits einige Turbulenzen. Zudem ist statistisch belegt, dass der September der schlechteste Monat eines Börsenjahres ist.Doch bekanntlich ist es mit Statistiken immer so eine Sache. Ein Blick in den Terminkalender verdeutlicht aber, dass auch dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...