© Foto: Fabian Sommer - dpa



Halbleiterhersteller Intel steckt in einer schweren Krise. Dieser könnte laut eines Reuters-Berichts auch der in Magdeburg geplante Standort zum Opfer fallen.Um Halbleiterurgestein Intel steht es nicht gut. Das Unternehmen steckt in einer schweren Umsatz- und Innovationskrise, während der geplante Umbau zum weltweit agierenden Auftragsfertiger und Konkurrenten von Taiwan Semiconductor die Finanzen zu überfordern droht. Nach der Ankündigung massenhafter Stellenstreichungen sowie der Streichung der Dividende sorgte bereits am Freitag ein Bericht für Furore. Demzufolge prüft Intel weitreichende Restukurierungsmaßnahmen bis hin zu einer Aufspaltung des Konzerns. Vorstand will Aktionsplan …