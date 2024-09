Die meistgehandelten Produkte: RWE im Streit mit NRW!

Nach den jüngsten Rekordhöhen im DAX nutzten Anleger den ersten Handelstag im September für Gewinnmitnahmen, was zu einem anfänglichen Rückgang des Leitindex führte, bevor er sich zur Mittagszeit auf nahezu unverändertem Niveau stabilisierte.

Heute standen besonders Technologie- und Energieaktien im Fokus der Anleger. Das NRW-Umweltministerium widerspricht RWE im Streit um zukünftige Wasserkosten im Rheinischen Revier. Für das Wasser aus dem Rhein, mit dem der Kohlekonzern seine Tagebau-Löcher füllen will, soll dieser Geld bezahlen. Hintergrund sind die Pläne für zwei riesige Seen, die in den Tagebau-Löchern Hambach und Garzweiler II entstehen sollen.

Das kostet grundsätzlich Geld, denn NRW hat ein Wasserentnahmeentgeltgesetz (WasEG). Doch RWE vertritt den Standpunkt, für dieses größte Wasserprojekt der kommenden Jahrzehnte nicht zahlen zu müssen. Mit der aktuellen Äußerung des Umweltministeriums, das offensichtlich dennoch Geld von RWE sehen will, bahnt sich ein möglicher Konflikt zwischen Land und Konzern an. Auch Call Positionen auf die TUI Aktie standen im Fokus der Anleger. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen Mitte des Monats brachte Schwung in die Erholung. Doch genau dieser Schwung scheint nun zu schwinden. Trotz der Stärke der Aktienmärkte in den letzten Tagen fand das Momentum bei dem Reisekonzern eher weniger anklang. Auch der Amazon.com Call verzeichnete ein hohes Handelsvolumen, da das Unternehmen von einer anhaltend starken Nachfrage nach seinen Cloud-Diensten und E-Commerce-Angeboten profitierte.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8FA8 0,95 18795,00 18765,00 Punkte 238,08 Open End ServiceNow Call HD6GXD 1,14 854,905 733,707039 USD 6,88 Open End DAX® Put HC695T 1,90 18835,00 19000,029696 Punkte 163,22 Open End RWE Call HZ9KP8 6,02 32,49 26,585292 EUR 5,36 Open End DAX® Call HD6GGD 5,73 18875,50 18303,11861 Punkte 31,87 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2024; 11:12 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Siemens Energy Call HD3ZYK 5,89 25,715 22,00 EUR 4,33 19.03.2025 DAX® Put HD14G6 0,34 18863,76 18000,00 Punkte 509,41 17.09.2024 Amazon.com Call HC69PH 1,63 178,50 170,00 USD 10,22 18.12.2024 Nvidia Call HD4PG0 12,36 119,37 150,00 USD 8,64 18.06.2025 DAX® Call HC9BS4 1,92 18867,00 18900,00 Punkte 118,20 17.09.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2024; 11:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HD5EHY 16,76 274,95 EUR 258,02 6 Open End DAX® Short HC7FDJ 13,46 274,95 EUR 244,49008 EUR 5 Open End DAX® Short HC3TKP 4,67 121,36 EUR 108,774 EUR 2 Open End TUI Long HC65YP 1,69 15168 Punkte 15883,307616 Punkte -10 Open End DAX® Short HC01RC 7,83 15168 Punkte 12858,149808 Punkte 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.09.2024; 11:49 Uhr;

