Noch zahlen Verbraucher dort die höchsten Netznutzungskosten, wo auch der Einsatz der erneuerbaren Energien am stärksten erfolgt. Die BNetzA will diese Kosten künftig gerechter verteilen. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat eine Festlegung zur Verteilung der Mehrkosten veröffentlicht, die in Stromverteilernetzen mit besonders viel erneuerbarer Stromerzeugung entstehen. Der Bundesverband der Energie- udn Wasserwirtschaft (BDEW) begrüßt diese gerechte Kostenverteilung im Prinzip."Es ist richtig, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...