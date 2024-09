Die Canopy Growth-Aktie (WKN: A140QA) hat zeitweise einen enormen Anstieg in den Sommermonaten verzeichnen können, doch inzwischen setzt bei dem Wert bereits die Herbstdepression ein. Wird der Traum für Canopy Growth-Aktionäre mit einem zeitweiligen YTD-Plus von +217% nun wieder zu einem Albtraum? Schlechte Vorzeichen Eigentlich hätte es für die Aktien von Canopy Growth so gut laufen können. Die Legalisierung in den USA stand in den Startlöchern, ...

