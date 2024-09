AUSTIN, Texas (IT-Times) - Der US-Automobilkonzern Tesla nutzt die Produktdifferenzierung und erweitert das Model Y-Programm in China um eine Sieben-Sitzer-Version. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) startet im Oktober die Produktion des 7-sitzigen Model Y in China, das später nach Europa...

Den vollständigen Artikel lesen ...