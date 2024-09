ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 153 Franken belassen. Die August-Umfrage der KOF Konjunkturforschungsstelle für die Schweizer Uhrenhersteller belege, dass die Erwartungen für die Produktionspläne in den kommenden drei Monaten sich gegenüber dem Vormonat deutlich verbessert hätten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie bleibe indes für diese Produktkategorie insgesamt neutral gestimmt. Langfristig sei sie weniger attraktiv als Schmuck, der für Richemont ohnehin bedeutsamer sei, sowie andere Luxusgüter./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2024 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2024 / 07:35 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0210483332

© 2024 dpa-AFX-Analyser