In einem Zeitungsinterview fordert der Behördenchef angesichts der drastisch gestiegenen Stunden mit negativen Börsenstrompreise, dass neue Photovoltaik-Anlagen verpflichtend steuerbar sein sollten, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Ziel müsse es sein, den Solarstrom dann zu verbrauchen, wenn er produziert wird oder zu zwischenzuspeichern, um Abregelungen zu vermeiden. Der starke Ausbau der Photovoltaik in Deutschland führt zu einer zunehmenden Kannibalisierung des Solarstroms an der Strombörse. Bereits bis Ende Juli war der Rekord von 301 negativen Stunden an der Strombörse aus dem Vorjahr ...

