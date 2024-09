Fairchild Gold Corp. gibt den erwarteten formellen Abschluss der Übernahme von Goodsprings Exploration LLC bekannt. Das Unternehmen beabsichtigt, in der nächsten Woche eine nicht wandelbare, vorrangig besicherte Schuldverschreibung in Höhe von 500.000 USD als Gegenleistung für den Erwerb von 100% der Anteile an Goodsprings Exploration LLC, einem Privatunternehmen aus Wyoming, das eine exklusive Option auf den Erwerb von bis zu 90% der Anteile am Projekt Copper Chief in zwei Phasen besitzt, auszugeben. Die vorrangig besicherten Schuldverschreibungen werden mit 8% verzinst und sind bis zum 5. September 2027 vierteljährlich zahlbar. Die Transaktion wurde am 3. Juni 2024 angekündigt und am 29. August 2024 von der TSX Venture Exchange formell genehmigt.



Fairchild beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das derzeitige Portfolio umfasst das Grundstück Fairchild Lake in Ontario und das Projekt Copper Chief in Nevada.



