Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen. Betroffen seien die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen, teilen die Meteorologen am Montagnachmittag mit.



Als Auswirkungen des Unwetters sind laut DWD Überflutungen von Kellern und Straßen möglich. Örtlich könnten Bäche über die Ufer treten. Die aktuelle Warnung gilt zunächst bis 18 Uhr, so der Wetterdienst. Eine Verlängerung oder eine Ausdehnung auf weitere Gebiete sind demnach möglich.



Grund für die Unwetterlage sind schwülwarme Luftmassen. Vor allem über dem Westen haben sich einige Gewitterzellen gebildet, die kaum oder gar nicht ziehen. Entsprechend groß sind örtlich eng begrenzt die Niederschlagsmengen, so die Meteorologen.

© 2024 dts Nachrichtenagentur