Interroll Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Interroll kündigt früheren Starttermin für neuen Chief Operating Officer an



02.09.2024 / 18:15 CET/CEST





Sant'Antonino, Schweiz, 02. September 2024 Interroll freut sich, bekannt zu geben, dass Alp Ayhan Demirel, der neu ernannte Chief Operating Officer (COO), früher als ursprünglich geplant bereits heute am 02. September 2024 seine neue Funktion übernehmen konnte. Alp Ayhan, der ursprünglich am 01. Oktober 2024 beginnen sollte, bringt einen reichen Erfahrungsschatz und eine umfangreiche Erfolgsbilanz mit. Dieser vorgezogene Start spiegelt das Engagement von Interroll wider, Wachstum und operative Exzellenz zu fördern. "Wir freuen uns sehr, dass Alp Ayhan früher beginnen kann", sagt Ingo Steinkrüger, CEO.

"Seine Führungsqualitäten und sein Fachwissen sind von entscheidender Bedeutung bei der Umsetzung unserer strategischen Prioritäten und der Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden und Stakeholder."



Ende der Medienmitteilungen