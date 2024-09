Schwacher Wochenstart. Chancen & Risiken in DAX, Bitcoin & Aktien wie Intel, PayPal, Salesforce & Co

Anzeige / Werbung

Ebenfalls schwächer skizzierte sich der Handel bei Gold und Bitcoin sowie beim Euro-Dollar. Die Einheitswährung litt unter nachgebenden Inflationsdaten, die eine Zinssenkung seitens der EZB wahrscheinlicher werden lassen. Damit könnte der Zinsschritt zwei noch vor der FED erfolgen, was den Euro zum Dollar entsprechend drückt.

An der Wall Street selbst findet heute kein Handel statt, da mit dem Labor Day ein Feiertag Einzug gehalten hat. Die Futures sind verkürzt handelbar und zeigen ein leichtes Minus zum Mittag.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und hatten dabei zunächst Intel als großen Gewinner beim Dow Jones und im Nasdaq auf dem Schirm. Im Gegensatz zur Vorwoche, als die Aktie noch der Verlierer der Woche war, kommt nun wieder Phantasie in den Wert. Heute wurde die Baugenehmigung in Magdeburg erteilt und zum Wochenausklang kamen Spekulationen auf, dass Intel nun seine Fertigung vom Prozess der Konzipierung löst. Dies könnte enormes Potenzial entfachen, denn Kunden wie Nvidia oder Apple, die Auftragsarbeiten veranlassen, würden hier mit Umsätzen das Unternehmen weiter voranbringen können. Intel ist bisher der schlechteste Chipwert des Jahres im Sektor, verlor 60 Prozent und notiert beim Aktienkurs auf dem Niveau des Jahres 2013. Die Technik wird u.a. auch verwendet, um Cloud-Anbietern ein noch effizienteres Business zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang blickten wir nach den Salesforce-Quartalszahlen noch auf diesen Wert.

Wesentlich dynamischer ist der Finanzsektor zu beurteilen. Wir haben den Vertreter VISA mit einem intakten Aufwärtstrend in der Analyse und nach dem charttechnischen Ausbruch über 70 US-Dollar die PayPal weiter fest, sodass wir mit einem Update auch diesen Wert noch einmal reflektierten.

