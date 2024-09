Paris / London - Die europäischen Aktienmärkten sind wenig bewegt in den September gestartet. Nach anfänglich leichten Verlusten fing sich der EuroStoxx am Montag und stieg damit wieder ein Stück weit in Richtung der runden Marke von 5.000 Punkten. Am Ende stand ein Plus von 0,30 Prozent auf 4.973,07 Punkte zu Buche. Anleger waren damit weiterhin nicht dazu bereit, bei dem Leitindex der Eurozone in grossem Stil Gewinne mitzunehmen. Am Freitag hatte ...

