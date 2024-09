Ergebnisentwicklungen und Performance

Die Zalando-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel am frühen Nachmittag einen Rückgang von 2,3 Prozent auf 22,91 EUR. Bereits zu Beginn des Tages startete die Aktie bei 23,32 EUR und markierte im Tagesverlauf ihr Tief bei 22,78 EUR. Insgesamt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 365.413 Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch von 28,93 EUR, das am 2. September 2023 erreicht wurde, scheint in weiter Ferne. Um dieses Niveau zu erreichen, müsste die Aktie um weitere 26,28 Prozent steigen. Dem gegenüber steht das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR, das am 18. Januar 2024 erreicht wurde und einen Rückgang von 30,38 Prozent zum aktuellen Niveau darstellt.

Analystenprognosen und Quartalsberichte

Für 2024 wird von Analysten ein Gewinn von 0,883 EUR je Aktie erwartet, nachdem im letzten Quartal ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen wurde, im Vergleich zu 0,22 EUR im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz im am 30. Juni 2024 abgelaufenen Quartal betrug 2,64 Milliarden EUR und zeigte somit eine Steigerung von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der kommende Bericht für das dritte Quartal 2024 wird am 5. November 2024 erwartet. Trotz der aktuellen Kursverluste sehen Experten ein durchschnittliches Kursziel von 32,25 EUR pro Aktie.

Zalando-Aktionäre erhielten im Jahr 2023 keine Dividende, und auch für das laufende Jahr wird keine Ausschüttung erwartet. Die anhaltende Zurückhaltung der Anleger und stabilen Umsatzsteigerungen könnten jedoch auf langfristige Chancen für Investoren hindeuten.

