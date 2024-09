Mithilfe der Plug Charge-Technologie von Allego können sich Fahrer beim Anschließen automatisch authentifizieren und bezahlen, sodass keine RFID-Karten, Bankkarten oder mobilen Apps mehr erforderlich sind.

Die Plug Charge-Technologie basiert auf dem neuesten OCPP 2.0.1-Protokoll und verwendet eine zertifikatsbasierte Authentifizierung mit verschlüsselter Kommunikation, um die sichersten und am besten vor Manipulation geschützten Ladevorgänge auf dem Markt zu gewährleisten.

Allego wird im vierten Quartal 2024 mit der Aktivierung von Plug Charge in seinem umfangreichen europäischen Netz von Ladestationen beginnen.

Allego (ALLG), ein führender Anbieter von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge (EV), ist stolz, den bevorstehenden flächendeckenden Netzausbau seiner innovativen Plug Charge-Technologie bekannt zu geben. Diese im vierten Quartal 2024 beginnende Markteinführung ist ein großer Schritt vorwärts in Richtung von Allegos Ziel, EV-Fahrern in ganz Europa ein nahtloses, sicheres und zukunftssicheres Ladeerlebnis zu bieten.

Mit der Plug Charge-Technologie von Allego können sich Fahrer von den umständlicheren RFID-Karten, Bankkarten und mobilen Apps befreien. Diese neue Funktion bietet automatische Authentifizierung und Zahlung, wenn das Elektrofahrzeug angeschlossen wird, sodass manuelle Eingriffe unnötig werden. Durch die Vereinfachung des Zahlungsvorgangs und das einheitliche Ladeverfahren über verschiedene Netzwerke und Regionen hinweg erhöht die Plug Charge-Technologie von Allego den Komfort für Fahrer über das Netzwerk von Allego hinaus.

Guillaume Goijen, Director of Charging Solutions Site Design bei Allego, sagte: "Wir freuen uns, Allegos Plug Charge als Teil unseres Engagements einzuführen, an erster Stelle den Fahrern zu dienen. Diese Technologie rationalisiert den Ladevorgang und gewährleistet, dass jede Session sicher und vor Manipulationen geschützt ist dank unserer Implementierung einer zertifikatsbasierten Authentifizierung mit verschlüsselter Kommunikation."

Die Plug Charge-Technologie von Allego basiert auf dem neuesten OCPP 2.0.1-Protokoll und gewährleistet erhöhte Sicherheit und Kompatibilität mit zukünftigen EV- und Ladetechnologien. Dieses Roll-out stellt die sicherste Plug Charge-Implementierung auf dem Markt dar und wurde durch die Zusammenarbeit von Allego mit Branchenführern wie Alpitronic und Ford ermöglicht.

Alexis Galley, Chief Technology Officer bei Allego, sagte: "Indem wir die sicherste und benutzerfreundlichste Plug Charge-Lösung auf den Markt bringen, führen wir die Branche an. Unsere Technologie erfüllt die heutigen Anforderungen und ist so konzipiert, dass sie sich an zukünftige Entwicklungen anpassen lässt. So können Fahrer von Elektrofahrzeugen zuversichtlich auf ein nachhaltigeres Transportmittel umsteigen."

Jörg Hofmeister, Leiter für Europa im Bereich Charging Energy, Modell e, Ford Motor Company, sagt: "Ford ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Allego bei der Ausstattung europäischer Händlerstandorte mit High Power Charging-Infrastruktur und unterstützt diese innovative Plug Charge-Technologie voll und ganz. Sie passt perfekt zu unserem Ziel, die Nutzung von Elektrofahrzeugen bequemer und zugänglicher zu machen. Indem wir den Ladevorgang vereinfachen, beseitigen wir Hindernisse für die Einführung von Elektrofahrzeugen und bieten unseren Kunden den reibungslosen Service, den sie von Ford erwarten."

Wolfgang Ademmer, CMO von Alpitronic, sagt: "Die Zusammenarbeit mit Allego bei der Implementierung der Plug Charge-Technologie ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung der Elektromobilität. Unsere gemeinsamen Anstrengungen sorgen dafür, dass Fahrer an jeder Ladestation in ganz Europa höchste Sicherheit und beispiellosen Komfort genießen."

Der vollständige Netzwerkausbau der Plug Charge-Technologie von Allego beginnt im vierten Quartal 2024 mit der Aktivierung in den Niederlanden und Deutschland. Anschließend wird der Ausbau schrittweise fortgesetzt, um diese hochmoderne Lösung in Allegos weitläufiges Netzwerk in ganz Europa zu integrieren. Diese Entwicklung ist Teil der laufenden Bemühungen von Allego, das Laden von Elektrofahrzeugen durch Innovationen komfortabler zu gestalten und zu verbessern und die Position von Allego als führendem Unternehmen in der Elektromobilitätsbranche zu stärken.

Über Allego

Allego ist ein führender Anbieter von Ladesystemen für Elektrofahrzeuge und hat sich zum Ziel gesetzt, den Übergang zur Elektromobilität mit 100 erneuerbarer Energie zu beschleunigen. Allego hat ein umfassendes Portfolio an innovativer Ladeinfrastruktur und proprietärer Software entwickelt, darunter die Softwareplattformen Allamo und EV Cloud. Mit einem Netzwerk von 35.000 Ladestellen (und es werden ständig mehr) in 16 Ländern bietet Allego unabhängige, zuverlässige und sichere Ladelösungen, ohne jegliche Einschränkungen durch Fahrzeugmodell oder Netzwerkzugehörigkeit. Allego wurde 2013 gegründet und ist seit 2022 an der NYSE notiert. Heute beschäftigt das Unternehmen 200 Mitarbeiter, die sich Tag für Tag darum bemühen, das Laden für alle zugänglich, nachhaltig und angenehm zu gestalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.allego.eu.

Über Ford

Ford, eine globale amerikanische Marke, die seit mehr als 100 Jahren fest in Europa verankert ist, setzt sich für Bewegungsfreiheit ein, die Hand in Hand mit dem Schutz unseres Planeten und des Miteinanders geht. Der Ford+ genannte Plan des Unternehmens beschleunigt mit den Geschäftseinheiten Model e, Ford Pro und Ford Blue seine europäische Transformation in eine vollelektrische und CO2-neutrale Zukunft bis 2035. Das Unternehmen treibt zuversichtlich die Entwicklung neuer Elektrofahrzeuge voran, die alle für europäische Fahrer konzipiert sind, und entwickelt innovative Dienste, um Menschen beim Vernetzen zu helfen, gemeinschaftliches Wachstum zu unterstützen und Unternehmen florieren zu lassen. Zu dem Unternehmen, das Ford-Fahrzeuge auf 50 europäischen Märkten verkauft und wartet, gehören auch die Ford Motor Credit Company, die Ford Customer Service Division und 14 Produktionsstätten (acht hundertprozentige Tochterunternehmen und sechs nicht konsolidierte Joint-Venture-Standorte) mit vier Zentren in Köln (Deutschland), Valencia (Spanien) und unseren Joint Ventures in Craiova (Rumänien) und Kocaeli (Türkei). Ford beschäftigt in seinen eigenen Niederlassungen und konsolidierten Joint Ventures rund 34.000 Mitarbeiter und in den nicht konsolidierten Unternehmen rund 57.000 Mitarbeiter in ganz Europa. Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Produkte und Ford Credit finden Sie unter corporate.ford.com.

Über Alpitronic

Alpitronic wird von einem Team erfahrener Ingenieure aus verschiedenen Branchen geleitet und ist Marktführer im Bereich der Ladetechnik für Elektrofahrzeuge. Ihre innovativen Lösungen und zuverlässige Technologie zielen darauf ab, den Übergang zur Elektromobilität zu unterstützen und eine nachhaltige Ladeinfrastruktur zu schaffen. Gemeinsam mit ihren Partnern wollen sie eine sauberere und umweltfreundlichere Zukunft für den Transport schaffen.

Mit Sitz in Bozen, Italien, wurde Alpitronic im Jahr 2009 als Startup zur Entwicklung von Leistungselektroniksystemen für die Automobil-, Luftfahrt- und Industriebranche gegründet. Seit 2017 entwickelt, produziert und vertreibt Alpitronic skalierbare Gleichstrom-Schnellladegeräte für Elektrofahrzeuge, die zwischen 50 und 400 kW und mehr leisten. Die Produktreihe Hypercharger zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, kompakte Stellfläche und fortschrittliches Design aus. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, wesentlich zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos beizutragen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten, sind zukunftsorientierte Aussagen. Allego beabsichtigt, dass solche zukunftsorientierten Aussagen unter die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsorientierte Aussagen in Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 fallen. Zukunftsorientierte Aussagen können im Allgemeinen an der Verwendung von Wörtern wie "glauben", "könnte", "wird", "schätzen", "fortsetzen", "vorwegnehmen", "beabsichtigen", "erwarten", "sollte", "würde", "planen", "projizieren", "prognostizieren", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "erstreben", "Zukunft", "Ausblick", "Ziel" oder anderen ähnlichen Ausdrücken (oder den negativen Versionen solcher Wörter oder Ausdrücke) erkannt werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen und die keine Aussagen zu historischen Sachverhalten sind. Diese zukunftsorientierten Aussagen umfassen, ohne Einschränkung, Allegos Erwartungen in Bezug auf zukünftige Leistungen. Diese zukunftsorientierten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und möglicherweise nachteilig von den in den zukunftsorientierten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Allego und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem: (i) die Fähigkeit des Unternehmens, einen Mangel an Mindestaktienpreisen zu beheben und die Einhaltung der NYSE-Notierungsstandards wiederherzustellen und die Stammaktien des Unternehmens weiterhin an der NYSE notiert zu halten, (ii) Änderungen, die sich nachteilig auf Allegos Geschäft auswirken, (iii) Preis und Verfügbarkeit von Elektrizität und anderen Energiequellen, (iv) Risiken in Zusammenhang mit der Anfälligkeit für Branchenabschwünge und regionale oder nationale Abschwünge, (v) Schwankungen bei Allegos Umsatz und Betriebsergebnis, (vi) ungünstige Bedingungen oder weitere Störungen an den Kapital- und Kreditmärkten, (vii) Allegos Fähigkeit, Barmittel zu generieren, Schulden zu bedienen und zusätzliche Schulden aufzunehmen, (viii) Konkurrenz durch bestehende oder neue Wettbewerber, (ix) das Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge, (x) Allegos Fähigkeit, von ihm erworbene Unternehmen zu integrieren, (xi) die Zustimmung verschiedener Landeigentümer zur Errichtung von Allego-Ladestationen, (xii) Allegos Fähigkeit, erfahrenes Personal zu rekrutieren und zu halten, (xiii) Risiken in Zusammenhang mit Rechtsverfahren oder Ansprüchen, einschließlich Haftungsansprüchen, (xiv) Allegos Abhängigkeit von Drittauftragnehmern zur Bereitstellung verschiedener Dienste, (xv) Verstöße gegen die Datensicherheit oder andere Netzwerkausfälle, (xvi) Allegos Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen zu erhalten, (xvii) Allegos Fähigkeit, seine wesentlichen Mängel bei der internen Kontrolle der Finanzberichterstattung zu beheben, (xviii) die Auswirkungen von COVID-19, einschließlich COVID-19-bedingter Lieferkettenunterbrechungen und Kostensteigerungen, (xix) allgemeine wirtschaftliche oder politische Bedingungen, einschließlich der Konflikte zwischen Russland/Ukraine und Israel/Hamas oder verstärkte Handelsbeschränkungen zwischen den Vereinigten Staaten, Russland, China und anderen Ländern, und (xx) andere Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" in Allegos Unterlagen bei der Securities and Exchange Commission aufgeführt sind. Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht abschließend. Sollte einer dieser Risikofälle eintreten oder sich Allegos Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Ergebnissen abweichen. Es können weitere Risiken bestehen, die Allego derzeit nicht kennt oder die Allego derzeit für unwesentlich hält und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen Allegos Erwartungen, Pläne oder Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Allego geht davon aus, dass daraus folgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Allego führen werden. Obwohl Allego sich jedoch dazu entschließen kann, diese zukunftsgerichteten Aussagen an einem zukünftigen Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Allego ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, außer wenn diese gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Allego zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung angesehen werden. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden.

