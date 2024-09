DJ INDEXÄNDERUNG/Dt. Post steigen aus Stoxx-50 ab, Thyssenkrupp aus Stoxx-600

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der Deutschen Post verliert ihren Platz im europäischen Index Stoxx-50. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Montagabend weiter mitteilte, müssen auch Reckitt Benckiser den Index verlassen. Nachrücker sind die Aktien der London Stock Exchange (LSE) und der italienischen Bank Intesa Sanpaolo. Änderungen im Euro-Stoxx-50 werden nicht vorgenommen.

Im breiten Stoxx-600 müssen neben vier weiteren Aktien Thyssenkrupp ihren Platz räumen.

Die beschlossenen Änderungen der Indexzusammensetzungen werden zum Handelsende am 20. September umgesetzt, also zum Handelsbeginn am 23. September wirksam:

+ STOXX-50 AUFNAHME - Intesa Sanpaolo - LSE ENTNAHME - Deutsche Post - Reckitt Benckiser + STOXX-600 AUFNAHME - Bavarian Nordic - CVC Capital Partners - Financiere de Tubize - Puig Brands - Shaftesbury Capital ENTNAHME - Flutter Entertainment - Forvia - Indivior - Thyssenkrupp - Ubisoft

September 02, 2024 16:42 ET (20:42 GMT)

