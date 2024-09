dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Nachhaltigkeit

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Organisches Umsatzwachstum von 4.7%

Anstieg der bereinigten EBITDA-Marge um 120 Basispunkte auf 14.7%

Transformationsprogramm auf Kurs, liefert spürbare Verbesserungen

Gewinn von CHF 82.2 Mio.

Starke Bilanz, solider freier Cashflow

Strategie bekräftigt und ausgebaut - «from Shape to Growth»

Kontinuierliche Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit

Ausblick 2024/25: organisches Umsatzwachstum von 3-5% und eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 15% Rümlang, 3. September 2024 - Till Reuter, CEO von dormakaba, kommentiert: «Im Geschäftsjahr 2023/24 haben wir dank unseres Transformationsprogramms gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie gemacht. Dies führte zu einem überzeugenden Ergebnis mit starkem organischem Wachstum und einer deutlichen Margensteigerung. Unser Team hat grosse Aufträge gewonnen. dormakaba arbeitet mit anderen Technologieführern zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Bedürfnisse unserer Kunden optimal erfüllen. Darüber hinaus helfen Lösungen wie Motion IQ und der Door Efficiency Calculator unseren Kunden, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.» «Wir bestätigen unsere Strategie und erweitern sie, um uns stärker auf Wachstum zu konzentrieren. Während wir die laufenden Effizienz- und Kosteninitiativen umsetzen, werden wir gleichzeitig neue Massnahmen ergreifen, um das profitable Wachstum weiter voranzutreiben. Dazu möchten wir unsere bestehenden Führungspositionen in Kernmärkten ausbauen, unser Kernportfolio ausserhalb unserer Heimmärkte wirksamer einsetzen und die Komplexität unseres Angebots verringern, um Ressourcen für weitere Investitionen in Innovationen freisetzen zu können.» Konzernergebnis: Starkes organisches Wachstum und Steigerung der Margen dormakaba verzeichnete trotz eines schwierigen Marktumfelds ein starkes organisches Nettoumsatzwachstum von 4.7%, das auf höhere Volumen (1.9%) und Preisrealisierungen (2.8%) zurückzuführen ist; das Volumenwachstum entwickelte sich in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres noch stärker. Der Gesamtumsatz belief sich auf CHF 2 837.1 Mio. und wurde durch die Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber allen wichtigen Währungen beeinflusst. Das bereinigte EBITDA stieg um CHF 32.1 Mio. auf CHF 416.9 Mio. und die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich deutlich auf 14.7% (+120 Basispunkte). Dies bedeutet eine kontinuierliche Margenverbesserung über die letzten vier Semester. Das im Juli 2023 eingeführte Transformationsprogramm trug durch gesteigerte Betriebs- und Beschaffungseffizienz massgeblich zur Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge bei. Der Reingewinn war mit CHF 82.2 Mio. leicht rückläufig, was vor allem auf einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem laufenden Transformationsprogramm zurückzuführen ist. Starke Bilanz, erheblich reduzierte Nettoverschuldung und deutlich gesteigerte Kapitalrendite Das Unternehmen erzielte einen soliden freien Cashflow von CHF 204.6 Mio. (+15.9%), der vor allem auf die starke operative Leistung zurückzuführen ist. Dies ermöglichte es dormakaba, seine Nettoverschuldung deutlich um CHF 142.1 Mio. auf CHF 454.8 Mio. zu reduzieren, was zu einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 1.1x führte. Die Kapitalrendite (ROCE) stieg deutlich auf 29.0% (+390 Basispunkte) und profitierte von einem verbesserten durchschnittlichen Nettoumlaufvermögen und einem höheren bereinigten EBIT. Geschäftssegment Access Solutions: Organisches Nettoumsatzwachstum in den Kernmärkten Access Solutions verzeichnete ein starkes organisches Nettoumsatzwachstum von 4.9%, das auf Volumen (1.9%) und Preisrealisierungen (3.0%) zurückzuführen ist; das Volumenwachstum war in der zweiten Jahreshälfte höher. Der Gesamtumsatz belief sich auf CHF 2 405.9 Mio. Alle wichtigen Produktgruppen sowie der Bereich Aftersales-Services trugen zum Wachstum bei. Die Kernmärkte verzeichneten ein positives organisches Wachstum. In Deutschland wurde das Wachstum durch ein starkes Projektgeschäft unterstützt. Sowohl Nordamerika als auch Australien/Neuseeland verzeichneten ein solides Wachstum. Grossbritannien/Irland kehrte in der zweiten Jahreshälfte zu einem positiven Wachstum zurück. Die Schweiz verzeichnete ein starkes Ergebnis im Bereich Access Solutions, das vor allem durch das Projekt- und Servicegeschäft getragen wurde; dieses wurde jedoch durch die schwächere Nachfrage nach kontaktlosen Chipkarten wieder aufgehoben. Das bereinigte EBITDA stieg auf CHF 366.3 Mio., und die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich auf 15.2% (+80 Basispunkte). Diese Profitabilitätssteigerung ist auf Verbesserungen im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm, niedrigere Rohstoffkosten und Preiserhöhungen zurückzuführen, die wiederum die Inflation ausglichen. Geschäftssegment Key & Wall Solutions and OEM: Ein Rekordjahr mit profitablem Wachstum Key & Wall Solutions and OEM verzeichnete ein organisches Nettoumsatzwachstum von 4.5%, das auf Volumen (3.1%) und Preisrealisierungen (1.4%) zurückzuführen ist. Hauptwachstumstreiber waren ein ausserordentlich gutes Ergebnis von Movable Walls, vor allem dank der führenden Position auf dem nordamerikanischen Markt, und ein höheres Volumen bei OEM im zweiten Halbjahr. Key Systems verzeichnete einen Umsatzrückgang aufgrund der schwächeren Nachfrage vor allem in den nord- und lateinamerikanischen Märkten sowie bei den Schlüsselrohlingen in Europa. Der Gesamtnettoumsatz lag bei CHF 484.4 Mio. Das bereinigte EBITDA stieg auf CHF 95.2 Mio., und die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich auf 19.7% (+270 Basispunkte). Dieser signifikante Anstieg ist auf das starke Wachstum bei Movable Walls zurückzuführen, wobei die Margen von Key Systems und OEM durch operative Verbesserungen und einen vorteilhaften Produktmix geschützt wurden. Transformationsprogramm bringt spürbare Verbesserungen dormakaba hat Anfang Juli 2023 sein Transformationsprogramm eingeführt, um die Umsetzung der Strategie über drei Jahre zu unterstützen. Im ersten Jahr der Umsetzung hat das Programm erhebliche Fortschritte gemacht und zu spürbaren Verbesserungen geführt. dormakaba hat die drei geplanten regionalen Shared Service Center eingerichtet, die Produktivität der Werke verbessert, die Lieferantenbasis weiter konsolidiert und die Optimierung des Betriebsnetzwerks für die Umsetzung konkretisiert. Mit den Sozialpartnern in Deutschland, der Schweiz und Österreich wurden Vereinbarungen getroffen, die es dem Unternehmen ermöglichten, in die Umsetzungsphase von grossen Transformationsinitiativen einzutreten und die entsprechenden Kosteneinsparungen zu realisieren. Kontinuierliche Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit dormakaba hat im Geschäftsjahr 2023/24 wichtige Meilensteine in den Bereichen Klimawandel, Gesundheit und Sicherheit, Menschenrechte und Produktinnovation erreicht. Das Unternehmen hat seine ehrgeizigen CO 2 -Emissionsziele das dritte Jahr in Folge erreicht, mit einer Einsparung von 12 500 Tonnen CO 2 -Äquivalent (CO 2 e) gegenüber Basiswert. Mit 21 000 neu installierten Solarzellen an Produktionsstandorten in China und Malaysia hat es den Anteil der selbst erzeugten Solarenergie mehr als verfünffacht. Auch beim Gesundheits- und Sicherheitsmanagement hat das Unternehmen erhebliche Fortschritte erzielt, so dass die Zahl der meldepflichtigen Verletzungen um rund 21% gesenkt werden konnte. Strategie bekräftigt und ausgebaut: «From Shape to Growth» Die Shape4Growth Strategie hat das Ziel, das Unternehmen so zu entwickeln, dass es sein volles Potenzial ausschöpfen und ein nachhaltiges, profitables Wachstum erzielen kann. Im Geschäftsjahr 2023/24 kam die Umsetzung der Strategie gut voran, wobei der Schwerpunkt auf Effizienz- und Kostenverbesserungen lag, unterstützt durch das Transformationsprogramm. Angesichts der guten Fortschritte hat das Management die Strategie bekräftigt und sie konsequent ausgebaut, um den Schwerpunkt auf weiteres Wachstum zu verlagern («From Shape to Growth»). Die Umsetzung der Strategie wird sich künftig auf die folgenden drei Treiber konzentrieren: Erhöhung der Performance (Elevate Performance): Neu werden auch Initiativen im kommerziellen Bereich aufgenommen, während die laufenden Effizienz- und Kostenmassnahmen wie geplant fortgesetzt werden.

Reduzierung von Komplexität (Reduce Complexity): Weitere Erhöhung der Belastbarkeit und Effizienz von Produktion, Logistik und Beschaffung bei gleichzeitiger weiterer Straffung des Produktportfolios, um Ressourcen für Innovationen und Wachstum freizusetzen.

Innovation & Wachstum (Innovate & Grow): Nutzung weiterer Wachstumschancen durch Ausbau der Führungspositionen in Schlüsselmärkten und wirksamerer Einsatz des Kernportfolios ausserhalb der Heimatmärkte. Das Unternehmen bestätigt seine Mittelfristziele: ein jährliches organisches Umsatzwachstum von 3-5%, eine bereinigte EBITDA-Marge von 16-18%, die im Geschäftsjahr 2025/26 erreicht wird, und eine Kapitalrendite (ROCE) von über 30% ab dem Geschäftsjahr 2025/26. Ausblick 2024/25 dormakaba ist gut positioniert, um Markttrends und Wachstumschancen zu nutzen. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es trotz eines weiterhin schwierigen Umfelds im Geschäftsjahr 2024/25 weiter profitabel wachsen wird, unterstützt durch einen starken Auftragsbestand und neue, innovative Produkte. Für 2024/25 erwartet dormakaba ein organisches Nettoumsatzwachstum in der Grössenordnung von 3-5% und eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 15%. Dividendenantrag Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung 2024 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2023/24 eine Dividende von CHF 8.00 pro Aktie auszuschütten (Vorjahr: CHF 9.50). Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 51.1%. Darin spiegeln sich die starke operative Leistung und die Auswirkungen der einmaligen Restrukturierungskosten für die Transformation auf den Reingewinn dieses Geschäftsjahres wider. Kennzahlen der dormakaba Gruppe1 in Mio. CHF, sofern nichts anderes angegeben Geschäftsjahr per 30.06.2024 Geschäftsjahr per 30.06.2023 Veränderung in % Organisch in % Nettoumsatz 2 837.1 2 848.8 -0.4 +4.7 Bereinigtes EBITDA 416.9 384.8 +8.3 Bereinigtes EBITDA in % des Nettoumsatzes 14.7 13.5 +120bps Gewinn 82.2 88.5 -7.1 Gewinn nach Minderheiten 42.2 45.7 -7.7 Freier Cashflow 204.6 176.6 +15.9 Nettoverschuldung 454.8 596.9 -23.8 Nettoverschuldung / bereinigtes EBITDA 1.1x 1.6x ROCE (Rendite auf das eingesetzte Kapital) 29.0% 25.1% +390bps

