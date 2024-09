Leclanché SA / Schlagwort(e): Konferenz

Leclanché stellt auf der weltweit führenden Marine-Messe SMM Hamburg aus Leclanché zeigt auf der Messe die neueste Generation des Marine Rack Systems Navius MRS-3

Das Marine Rack System bietet branchenführende Sicherheit, Leistung und umweltfreundliche Zellen

Das fortschrittliche aktive Sicherheitssystem für thermische Ereignisse bietet zusätzlichen Schutz

Die SMM ist die führende internationale Fachmesse für die Schifffahrt, auf der an vier Tagen über 2.000 wichtige Akteure ausstellen YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 3. September 2024 - Leclanché SA (SIX: LECN), ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, wird an der kommenden SMM (Shipbuilding, Machinery and Marine Technology) in Hamburg teilnehmen, die vom 3. bis 6. September 2024 stattfindet. Leclanché wird auf seinem Messestand das Navius MRS-3TM Marine Rack System ausstellen. Das MRS-3 wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen der maritimen Industrie gerecht zu werden. Es bietet eine außergewöhnliche Lebensdauer und eine in seiner Klasse führende Sicherheit, wobei das System bereits die Anforderungen der Industrie für den Brandschutz übertrifft. Darüber hinaus besteht das Marine Rack System aus Hochleistungszellen, die vollständig in Europa unter Verwendung umweltfreundlicher Produktionsverfahren hergestellt werden, die einen um 35 % geringeren CO2-Fußabdruck als die typische Batterieproduktion aufweisen. Dieses hochmoderne System definiert die Nachhaltigkeitsstandards im Bereich der maritimen Energiespeicherung neu und sorgt für eine geringere Umweltbelastung bei gleichzeitig überlegener Leistung. Der MRS-3 ist außerdem mit einem einzigartigen aktiven Sicherheitssystem ausgestattet, das im Falle eines thermischen Zwischenfalls an Bord eines Schiffes zum Einsatz kommt. Das System wurde entwickelt, um den Schutz von Schiffsbatteriesystemen zu verbessern. Es bietet Echtzeitüberwachung, automatische Notabschaltung und erfüllt die höchsten Sicherheitsstandards im Seeverkehr. "Wir freuen uns sehr über die Teilnahme an der SMM Hamburg, die als eine der renommiertesten Veranstaltungen in der maritimen Industrie bekannt ist. Das Navius MRS-3 repräsentiert unser Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation, und wir freuen uns auf den Austausch mit Branchenführern und Partnern, um zu zeigen, wie unsere Lösungen zu einer grüneren Zukunft des Seetransports beitragen können", sagte Guillaume Clément, Global VP von Leclanché e-Marine. Leclanché lädt alle Teilnehmer ein, den Stand 336 in Halle 6 zu besuchen, um mehr über seine Marine-Batteriesysteme zu erfahren und zu diskutieren, wie das Unternehmen Ihre Anforderungen an die Energiespeicherung unterstützen kann. Für weitere Informationen über die Teilnahme von Leclanché an der SMM Hamburg können Sie eine E-Mail an info@leclanche.com senden oder die Website des Unternehmens www.leclanche.com besuchen. # # # Navius MRS-3 ist ein Warenzeichen von Leclanché SA. Alle anderen Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte Medienkontakte:

