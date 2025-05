Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Yara Birkeland, das erste vollelektrische und autonome Containerschiff der Welt, feiert sein 3-jähriges Bestehen



Die Yara Birkeland feierte im April ihr drittes Jahr im kommerziellen Betrieb

Das Schiff hat bereits mehr als 250 Fahrten absolviert und ersetzte dabei 35.000 dieselbetriebene Lkw-Fahrten

Verschiedene Meilensteine der autonomen Schifffahrt wurden erreicht, einschließlich überwachter Auto-Docking- und Auto-Crossing-Fähigkeiten.

Das Marine Rack System (MRS-2) von Leclanché hat seine Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit in großen Schiffsantriebsanwendungen bewiesen

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 7. Mai, 2025 - Leclanché SA , eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherung, ist stolz auf den dritten Jahrestag seit der Inbetriebnahme der Yara Birkeland, dem weltweit ersten vollelektrischen und autonomen Containerschiff. Das Schiff, das von Yara International betrieben wird, einem weltweit führenden Anbieter von landwirtschaftlichen Produkten wie Düngemitteln zur Steigerung der Nachhaltigkeit von Ernteerträgen, und welches mit der fortschrittlichen Lithium-Ionen-Batterietechnologie von Leclanché ausgestattet ist, hat eine Schlüsselrolle bei der Revolutionierung des Seetransports gespielt und neue Industriestandards für Nachhaltigkeit und Effizienz gesetzt.

Seit ihrem Stapellauf im Jahr 2021 hat die Yara Birkeland das Potenzial der emissionsfreien Schifffahrt demonstriert. Das Schiff ist mit dem Marine-Rack-System MRS-2 von Leclanché ausgestattet, das für eine sichere, zuverlässige und leistungsstarke Energiespeicherung ausgelegt ist. Das 6,8 MWh-Batteriesystem ermöglicht es dem Schiff, vollständig ohne fossile Brennstoffe zu fahren, was die Treibhausgasemissionen drastisch reduziert und die Betriebskosten senkt.

In den vergangenen drei Jahren hat die 80 m lange Yara Birkeland mehr als 250 Fahrten absolviert und dabei über 35 000 Container zwischen der Produktionsstätte von Yara in Porsgrunn und dem Hafen von Brevik befördert. Die Kapazität des Schiffes beträgt 120 Zwanzig-Fuss-Container. Darüber hinaus hat das Schiff bisher rund 35.000 dieselbetriebene Lkw-Fahrten ersetzt, wodurch die CO2-Emissionen um 1.000 Tonnen pro Jahr gesenkt und Lärm und Staub in bewohnten Gebieten dank des geringeren Lkw-Verkehrs reduziert wurden. Kürzlich hat das Schiff seinen autonomen Betrieb weiter ausgebaut und erfolgreich überwachte Auto-Docking- und Auto-Crossing-Funktionen ausgeführt, die den Weg für vollständig autonome Fahrten ebnen.

"Wir sind stolz darauf, einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Yara Birkeland leisten zu können. Dieses einzigartige Schiff stellt einen bedeutenden Schritt in der Dekarbonisierung der Schifffahrt dar und zeigt das Potenzial von batteriebetriebenen Lösungen in großen Schiffsanwendungen", sagte Phil Broad, CEO von E-Mobility bei Leclanché. "Die Erfolge der letzten drei Jahre unterstreichen die Notwendigkeit, weiterhin in saubere Energietechnologien zu investieren."

"Yara Birkeland leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt, sowohl global als auch lokal. Unser Projekt hat international große Aufmerksamkeit erregt und war eine Inspiration für andere maritime Projekte zur Emissionsreduzierung", so Jon Sletten, Projekteigner, Yara Birkeland.

Die Yara Birkeland dient weiterhin als Modell für den nachhaltigen Seeverkehr, und Leclanché freut sich, den Übergang zur vollelektrischen Schifffahrt weiter zu unterstützen. Die aus diesem Pionierprojekt gewonnenen Erkenntnisse werden die Zukunft der Schiffsbatterietechnologie prägen, den regulatorischen Rahmen beeinflussen und eine breitere Akzeptanz in der Branche fördern.

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Über Yara

Yara hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt verantwortungsbewusst zu ernähren und den Planeten zu schützen. Wir verfolgen eine Strategie des nachhaltigen Wertwachstums durch die Reduzierung von Emissionen aus der Produktion von Pflanzennährstoffen und die Entwicklung emissionsarmer Energielösungen. Yara strebt eine naturpositive Zukunft der Ernährung an, die Wert für unsere Kunden, Aktionäre und die Gesellschaft insgesamt schafft und eine nachhaltigere Wertschöpfungskette für Lebensmittel ermöglicht. Um den ökologischen Wandel in der Düngemittelproduktion, im Transportwesen und in anderen energieintensiven Branchen voranzutreiben, wird Yara Ammoniak mit deutlich geringeren Emissionen produzieren. Wir bieten digitale Tools für die Präzisionslandwirtschaft und arbeiten eng mit Partnern auf allen Ebenen der Lebensmittelwertschöpfungskette zusammen, um Wissen auszutauschen und effizientere und nachhaltigere Lösungen zu fördern. Yara wurde 1905 gegründet, um die aufkommende Hungersnot in Europa zu bekämpfen, und hat sich als einziges globales Unternehmen für Pflanzenernährung eine einzigartige Position in der Branche erarbeitet. Mit 17.000 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 60 Ländern ist Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Im Jahr 2024 erzielte Yara einen Umsatz von 13,9 Milliarden US-Dollar.

