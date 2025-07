Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

Die Komplementärin von SEF-LUX, Mehrheitsaktionärin von LECLANCHE SA, beabsichtigt, als Vertreterin von SEF-LUX bei der kommenden Generalversammlung einen Antrag auf Ernennung



21.07.2025 / 18:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Die Komplementärin von SEF-LUX, Mehrheitsaktionärin von LECLANCHE SA, beabsichtigt, als Vertreterin von SEF-LUX bei der kommenden Generalversammlung einen Antrag auf Ernennung von zwei zusätzlichen neuen Mitgliedern für den Verwaltungsrat von LECLANCHE SA zu stellen

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 21. July, 2025 - Im Anschluss an die Veröffentlichung der Einladung zur Jahreshauptversammlung ("HV") und der Tagesordnung, wie in der Ad-hoc-Pressemitteilung vom 30. Juni 2025 dargelegt, hat der Komplementär des Mehrheitsaktionärs SEF-LUX (Strategic Equity Fund - Renewable Energy, Luxemburg und AM Investment SCA SICAV RAIF - Global Growth, Sub-Fund, Luxemburg, die zusammen den Hauptaktionär von LECLANCHE SA bilden) die LECLANCHE SA (SIX: LECN) über ihre Absicht, als Vertreterin von SEF-LUX bei der bevorstehenden Generalversammlung einen Antrag zu stellen und vorzuschlagen, dass zusätzlich zu den drei vorgeschlagenen Kandidaten, die in Tagesordnungspunkt 4 der Einladung zur Generalversammlung aufgeführt sind, zwei weitere neue Mitglieder für den Verwaltungsrat von LECLANCHE SA (der "Verwaltungsrat") gewählt werden, um den Verwaltungsrat zu stärken. Die Komplementärin als Vertreterin von SEF-LUX beabsichtigt, den Aktionären bei der kommenden Hauptversammlung am 5. August 2025 die folgenden zwei Kandidaten zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen:

Jean-Michel Pacaud: Nach einer 36-jährigen Karriere, davon 20 Jahre als Partner, ging Jean-Michel Pacaud im Juni 2022 bei EY Luxemburg in den Ruhestand. Er hatte mehrere Führungspositionen bei EY inne, insbesondere als Business Development Leader (2011-2020) und Vorsitzender des Verwaltungsrats (2018-2020). Außerdem war er Vorsitzender des Institut des Réviseurs d'Entreprises (2012-2018).

Herr Pacaud ist derzeit unabhängiges Verwaltungsratsmitglied von drei in Luxemburg ansässigen Finanzinstituten und sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Handelsunternehmen.

Zu seinen Fachgebieten gehören Wirtschaftsprüfung, internationale Rechnungslegungsstandards, Governance, aufsichtsrechtliche und Compliance-Angelegenheiten, Bewertung sowie Mergers & Acquisitions (M&A)-Transaktionen. Zusätzlich zu seinen beruflichen Aufgaben ist er Mitbegründer und CEO eines Familien-Immobilien-Investment-Trusts (REIT). Er hat die ESSEC Business School in Frankreich absolviert und ist sowohl in Frankreich als auch in Luxemburg ein zugelassener Wirtschaftsprüfer. Er besitzt die doppelte französische und luxemburgische Staatsbürgerschaft.

Raphaël Houillon: Raphaël Houillon verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Umstrukturierung und grenzüberschreitende Investitionen. Er berät Familienunternehmen und institutionelle Investoren in den Bereichen Strategie, Governance und langfristige Wertschöpfung.

Seine Branchenerfahrung umfasst die Bereiche Immobilien, Banken, Telekommunikation, Technologie und Gastgewerbe. Raphaël Houillon verfügt über praktisches Fachwissen in den Bereichen Growth Equity, Sondersituationen und betriebliche Umstrukturierung. Er ist bekannt für seine pragmatische, anlegerorientierte Denkweise und legt bei jeder seiner Aufgaben einen starken Fokus auf disziplinierte Ausführung und nachhaltiges Wachstum.

Herr Lex Bentner, Vorsitzender des Verwaltungsrats, sagte: "Wir unterstützen die Absicht des Mehrheitsaktionärs SEF-LUX, auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung die Wahl von Jean-Michel Pacaud und Raphaël Houillon in den Verwaltungsrat von Leclanché vorzuschlagen. Jean-Michel Pacaud verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in den Bereichen Audit, Governance und strategische Transaktionen sowie über eine hervorragende Erfolgsbilanz in Führungspositionen bei EY und anderen Finanzinstituten. Raphaël ergänzt dies durch sein fundiertes Fachwissen in den Bereichen Private Equity, betriebliche Umstrukturierung und langfristige Wertschöpfung in einem breiten Spektrum von Sektoren. Ihre gemeinsame Erfahrung und ihr strategisches Verständnis werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Unternehmensführung weiter stärken und Leclanché für nachhaltiges Wachstum positionieren. "

# # #



Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Medienkontakte: