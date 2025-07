Leclanché SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Leclanché als eines von sechs innovativen Projekten zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge im Rahmen des EU-Innovationsfonds 24 Batterie ausgewählt



Leclanché als eines von sechs innovativen Projekten zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge im Rahmen des EU-Innovationsfonds 24 Batterie ausgewählt Leclanché wurde für eine Subvention aus dem EU-Innovationsfonds ausgewählt und ist Teil einer 852-Millionen-Euro-Investition, mit der sechs bahnbrechende Projekte zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge in ganz Europa unterstützt werden. Die Gigafactory, die am Standort von Leclanché in Willstätt, Deutschland, auf dem bestehenden Produktionsgelände des Unternehmens geplant ist, wurde nach der Bewertung durch unabhängige Experten als hochwertiges Projekt anerkannt. Der Innovationsfond ist Teil einer strategischen EU-Initiative zur Förderung einer sauberen, wettbewerbsfähigen Batterieproduktion und zur Verringerung der Abhängigkeit von Importen. Nächster Schritt: Vorbereitung der Daten und Anhänge für die Finanzhilfe, Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung mit CINEA im dritten Quartal 2025. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 7. Juli 2025 - In einer am Freitag, den 4. Juli veröffentlichten Mitteilung gab die Europäische Kommission bekannt, dass sechs bahnbrechende Projekte zur Herstellung von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge (EV), darunter die LECLANCHE GmbH , insgesamt 852 Millionen Euro an Zuschüssen aus dem Innovationsfonds erhalten werden. Diese Subventionen zielen darauf ab, das Wachstum und die Investitionen in der EU-Batterieproduktionsindustrie zu beschleunigen, indem sie Unterstützung für Kapital- und Betriebsausgaben bieten. Die sechs Projekte wurden aus 14 Vorschlägen ausgewählt, die von acht Ländern eingereicht wurden. Leclanché reichte ein Projekt für die Erweiterung des Werks in Willstätt, Deutschland, ein, das die wasserbasierte und PFAS-freie Herstellung von Zellen skaliert. Das Projekt wurde nach einer Bewertung durch ein internationales Gremium unabhängiger Experten in einer hart umkämpften Ausschreibung als hochwertiger Vorschlag anerkannt. Es ermöglicht die Skalierung einer kohlenstoffarmen Zellfertigungstechnologie, bei der PFAS-Materialien aus den Lithium-Ionen-Zellen entfernt werden. "Diese Auswahl markiert einen wichtigen Meilenstein für Leclanché und bestätigt die strategische Bedeutung unserer Technologie und unserer lokalen Präsenz in Europa. Sie unterstreicht auch die Reife unseres Projekts, da nur die fortschrittlichsten Vorschläge ausgewählt wurden", sagte Pierre Blanc, CEO von Leclanché. "Mit der Auswahl unseres Projekts für eine Finanzierung im Rahmen des Innovationsfonds wurde unsere wasserbasierte PFAS-freie Technologie als innovativ und technologisch ausgereift anerkannt." Die ausgewählten Projekte treiben die Innovation in der Produktion von EV-Batteriezellen durch den Einsatz nachhaltiger Herstellungsverfahren, Prozesse und Technologien voran. Sie stellen strategische Investitionen dar, die den Übergang Europas zu einer sauberen, wettbewerbsfähigen und widerstandsfähigen industriellen Basis vorantreiben werden. Der nächste Schritt für Leclanché wird der Abschluss und die Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung mit der Europäischen Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt (CINEA) sein, die für das dritte Quartal 2025 erwartet wird. Die Subvention wird zur Unterstützung der vom Unternehmen bereitgestellten Mittel dienen. Das Projekt wird voraussichtlich im Januar 2026 anlaufen, sobald die endgültigen Vereinbarungen unterzeichnet sind und die Gesamtfinanzierung durch das Unternehmen gesichert ist. # # # Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). 