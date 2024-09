AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung

Freiburg, 3. September 2024

AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Klinik Pyramide wird in die Privatklinik Bethanien in Zürich integriert

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) gibt eine organisatorische Veränderung bei Ihrer grössten Beteiligung, dem Swiss Medical Network, bekannt. Weil der Vermieter der Klinik Pyramide am See in Zürich das Gebäude ab Anfang 2025 sanieren muss, verschiebt die Klinik Pyramide ihre Aktivitäten vom bisherigen Standort in Zürich schrittweise auf den Campus der Privatklinik Bethanien in Zürich. Im Zuge dieses Umzugs wird auch die operative Gesellschaft der Klinik Pyramide am See per Ende 2024 in die Privatklinik Bethanien integriert. Mit dieser Konzentration der beiden Zürcher Traditionskliniken an einem Standort wird sich die Anzahl Einrichtungen des Swiss Medical Network von 21 auf 20 Spitäler verringern.

Das Zusammenlegungsprojekt und der Umzug der Klinik Pyramide an den Zürichberg wurde über einen längeren Zeitraum geplant. Um moderne Strukturen und effiziente Prozesse zu schaffen, ist zudem eine Erweiterung der bestehenden Gebäude der Privatklinik Bethanien sowie ein Neubau zwischen Hinter- und Restelbergstrasse geplant. Swiss Medical Network erwartet, dass sich der Miet- und Verwaltungsaufwand durch die Transaktion um bis zu CHF 2 Millionen pro Jahr verringern und die Margen entsprechend positiv beeinflussen wird.

Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (80%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG (ehemals Victoria-Jungfrau AG), einer Hotelkette mit elf Luxushotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com .

