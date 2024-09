© Foto: Andre M. Chang - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die Aktie von Nvidia handelt nach der enttäuschenden Kursreaktion auf das starke Quartalsergebnis in einer schwierigen Ausgangslage. Was technisch jetzt zu beachten ist.Die enttäuschten Hoffnungen der vielen Anleger, die sich im Vorfeld der Zahlen von KI-Highflyer Nvidia mit umfangreichen Optionswetten in Stellung gebracht hatten, war in der vergangenen Woche nach Verlusten von 6,4 Prozent allgegenwärtig. Angesichts der Tatsache, dass der Geschäftsbericht erneut äußerst stark ausgefallen ist, war die Enttäuschung umso größer. Viele Anleger scheinen in ihrer Zuversicht vergessen beziehungsweise unterschätzt zu haben, dass hinter der Aktie bereits eine Erholungsrallye mit einem Umfang von 40 …