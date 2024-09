© Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpa



Während viele KI-Aktien der ersten Reihe bereits stark gestiegen sind, sind folgende Werte der zweiten Reihe noch günstig bewertet. Die künstliche Intelligenz (KI) steht immer noch relativ am Anfang ihrer Entwicklung. Dies ist beispielsweise an den vielen KI-Anwendungen ablesbar, die oft Fehler aufweisen und immer noch relativ wenig zum Einsatz kommen. Enormes KI-Potenzial Doch nach Statista-Angaben wird sich beides in den kommenden Jahren stark verändern, sodass der Markt bis 2030 ein Umsatzvolumen von 826,73 Milliarden erreichen könnte, während es 2024 etwa 184,04 Milliarden US-Dollar waren. Dies entspricht einer annualisierten Wachstumsrate von 28,45 Prozent. Bis 2032 könnten es dann …