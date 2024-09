Erneut gibt es Bewegung in der Vorstandsetage des unter Druck geratenen Hamburger Wirkstoffforschers. Chief Business Officer Matthias Evers will Evotec bereits ab Oktober verlassen - nach etwa 2,5 Jahren auf diesem Posten. Eine Neubesetzung der Position plant das Biotechnologie-Unternehmen indes nicht."Im Namen des Vorstands danke ich Matthias für sein Engagement und seinen Einsatz für Evotec in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Er hat in schwierigen Zeiten große Führungsqualitäten bewiesen und ...

