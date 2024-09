Volkswagen lässt die Bombe platzen. Nachdem die Gewerkschaften nötige Kostensenkungen weitgehend verhinderten, drohen nun erstmals Werksschließungen in Deutschland. Gerüchte über ein neues Model Y in China machen die Runde. Tesla muss sich gegen die chinesische Konkurrenz stemmen. Swiss Life legte einen soliden Abschluss für das 1. Halbjahr vor. Insbesondere die Profitabilität konnte man in den ersten sechs Monaten deutlich erhöhen.Asien entwickelt sich auch am Dienstagmorgen schwach. Nahezu alle Indizes, abgesehen vom SZSE Component Index, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...