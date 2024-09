Die Erwartungen an Nvidia waren immens, und doch ist es dem KI-Superstar gelungen, sie zu übertreffen. Trotzdem war die Börse nicht zufrieden, sie suchte und fand ein Haar in der Suppe, und das waren fehlende Details zu Blackwell. Gründer und Chef Jensen Huang sagt, er habe Probleme, die Anleger zu verstehen.Die sieben Prozent Kursverlust im Anschluss an die Zahlen haben Huang getroffen. Im Interview mit Bloomberg Television sprach er von seinem Frust während des Analystencalls. Dort habe er sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...