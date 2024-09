NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla von 23 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Martin Comtesse untersucht in einer am Dienstag vorliegenden Studie Anlagechancen im Bereich kleiner und mittelgroßer europäischer Unternehmen, deren Bewertungen ? anders als bei den großen ? immer noch so günstig seien wie nie zuvor. Eine breit angelegte Erholung lasse zwar noch auf sich warten, doch bei den Zinsen in der Eurozone habe die Trendwende schon begonnen. Der Technologiekonzern PVA habe im zweiten Quartal mit seiner starken operativen Marge überrascht, weshalb er für 2024 seine Schätzungen erhöht habe. Mit Blick auf 2026 und darüber hinaus wird Comtesse aber vorsichtiger und verweist auf eine unklare Auftragsperspektive ab dem kommenden Jahr./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:16 / ET



