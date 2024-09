Duisburg - Die Automobilexpertin Helena Wisbert rechnet mit drastischen Einschnitten bei der Kernmarke Volkswagen. "Volkswagen muss das Kunststück schaffen, Milliarden zu sparen und trotzdem in Zukunftstechnologie zu investieren", sagte Wisbert dem "Spiegel". "An Werksschließungen in Deutschland führt für den Konzern deshalb kein Weg vorbei."



Die Direktorin des privaten "Center Automotive Research" (CAR) in Duisburg und Professorin für Automobilwirtschaft spricht von einer "neuen Dimension" der Krise der Automobilhersteller. Bislang sei es deutschen Autobauern zum Teil gelungen, die geringere Auslastung ihrer Werke durch Einsparungen bei Zulieferern auszugleichen. "Das reicht offenkundig nicht mehr aus."



Am Montag war publik geworden, dass Volkswagen offenbar nicht mehr ausschließt, Werke in Deutschland zu schließen und betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. Der Forscherin zufolge erlebt die Automarke "die größte Krise seit den Neunzigerjahren". Das liege nicht nur am wachsenden Konkurrenzdruck, sondern auch an den Rahmenbedingungen am Wirtschaftsstandort Deutschland, in dem die Produktionskosten besonders hoch seien. Nun sei rasches Handeln gefragt: "Auch dem Land Niedersachsen und den Gewerkschaften sollte jetzt klar sein, wie ernst die Lage ist", sagte Wisbert. "Volkswagen braucht eine schnelle Lösung, um die Kosten endlich zu senken."

