News von Trading-Treff.de Netflix, Palantir und First Solar haben eines gemein: Sie notieren in Korrekturen nach guten Kursanstiegen. Solange der Allgemeinmarkt optimistisch bleibt, ergeben sich bei diesen Aktien aus aktueller Sicht gute Chancen für funktionierende Ausbrüche in die Chartoberseite. Freunde des "Bottomfishing" sollten bei Intel genau hinschauen. Am Freitag vergangener Woche konnte die Aktie aus der Bodenbildungsphase nach oben ausbrechen. ...

